Son dakika haberleri! Seyirciyi şaşırtan oyuncu... Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz oyunculuk performansıyla izleyenlerden tam not aldı

SİİRT (İHA) - Seyirciyi şaşırtan oyuncu... Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz oyunculuk performansıyla izleyenlerden tam not aldı

Sabah asayişi kontrol eden Emniyet Müdürü Yılmaz, akşam da tiyatroda sahne aldı

SİİRT - Siirt'te gün içinde vatandaşlarla bir araya gelen Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, akşam da tiyatro oyununda rol alarak hünerlerini sergiledi.

Kentte çalışan öğretmen, memur, işçi ve esnaf gibi çeşitli meslek gruplarından kişilerin rol aldığı tiyatro oyunu, Siirt Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda sahnelendi. Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, protokolde oturduğu sırada sahneye çıkarak 'Nafile Dünya' adlı tiyatro oyunundaki rolünü canlandırdı. Yönetmenliğini Hüseyin Eren Özcan'ın yaptığı, baş rolünü müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp'in yaptığı oyuna izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyete sıkı sıkıya bağlı Komiser Ramazan'ın doğruluk, adalet ve dürüstlük ilkelerinden taviz vermeyişi ve bu tutumu nedeniyle başına gelenlerin anlatıldığı oyun sırasında, İl Emniyet Müdürü Yılmaz, sahnede rolünü oynadı. Halkla içi içe olmanın huzur verici olduğunu söyleyen İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, oynanan tiyatronun halk tarafından ilgiyle izlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Emniyet Müdürü Yılmaz, "Değişik bir duygudur. Şimdiye kadar hep devlet işleriyle uğraştık halkımızın emniyeti için uğraştık. Tiyatro için geldiler polisiye oyunumuz var oynar mısınız, müdür rolümüz var dediler, tabi sağ olsunlar onlarda bize uygun gördü o rolü. Tabi oynadık büyük bir heyecanla ilk defa bir olaya vakıf oluyorsunuz. Tiyatro farklı bir şey. Hani diyorlar ya bir memleketin kültür aynasıdır. Hakikaten orada o toplumun içerisinde bulunmak güzel bir şey. O gün halk tiyatroyu çok beğendi. Tiyatro bittikten sonra da bırakmadılar selfilerle. Zaten gönüllerindeydik halkımızın bir katman daha yükseltti. Siirt halkına teşekkür ederim" dedi.

İl Emniyet Müdürünün göreve başladığı günden beri halkın gönlünü kazandığını söyleyen vatandaşlardan Serdar Özyeşil, Türkiye'de ilk kez bir emniyet müdürünün tiyatroda rol almasının gurur verici olduğunu söyledi. Özyeşil, "Müdürümüz yaklaşık 3-4 aydır geldi. Gelir gelmez çok farklı işler yaptı. İnsanlar arasında kangren olan uyuşturucu sıkıntısını kaleme aldı ve önce onunla başladı. Siirt'te o kadar çok büyük sorun olmuştu ki uyuşturucu mahalleler artık pankart açıyordu uyuşturucudan bizi kurtarın diyordu ve emniyet müdürümüzün gelmesiyle bir sürü operasyon oldu şuanda o mahallelerde huzur geldi. Uyuşturucu satıcıları yerine gece 01.00'da tek başınıza, ailenizle, arkadaşlarınızla gezebiliyorsunuz. Aslında Siirt halkı emniyet müdürümüzün çok farklı bir yüzünü daha gördü şahsen bende çok şaşırdım. Çok sevindim. Bizzat kendimde gidip tebrik etmek istiyorum kahvelere gitti insanların arasına girdiği, mahallere girdi, evlere girdi, yaşlı insanlara gitti, gençlere gitti birde insanların kalbine sanat yönüyle de girdi. İzlediğimiz tiyatroda rol alması bizleri çok şaşırttı ve çok sevindirdi. Bir emniyet müdürü eğer insanlara bu kadar dokunabiliyorsa bu kadar sanatsalsa bu kadar insanın ruhuna farklı yönlerden girebiliyorsa her yönü zenginse inşallah bize çok faydalı olacak. Biz Siirt halkı olarak biz onu çok sevdik" diye konuştu.

Oyunu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.