Son dakika haberleri: SERVİS KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN RABİA ÜST SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Rabia Üst (14) son yolculuğuna uğurlandı.
GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Rabia Üst (14) son yolculuğuna uğurlandı. Emine Üst kızının ölümünün acısıyla cenaze namazı sonrası fenalık geçirdi.
Önceki gün Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü yolda Birsen Giriş'e çarptıktan sonra köprüden dereye uçtu. Kazada Birsen Giriş olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan öğrenciler Mert Efe Akıllı ve Esma Nur Avcı yaşamını yitirdi. Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören lise 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Üst dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.
Gebze Ulus Şehitler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, yaşamını yitiren öğrencinin babası Murat Üst, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası Rabia Üst'ün annesi Emine Üst fenalık geçirdi. Yakınları, Rabia Üst'ü teskin etmeye çalıştı. Rabia Üst'ün cenazesi Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.