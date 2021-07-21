Son dakika haber: Serinlemek için Salda Gölü'ne giren genç boğuldu
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Son dakika haber: Serinlemek için Salda Gölü'ne giren genç boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Burdur'da serinlemek için Salda Gölü'ne giren 18 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Burdur'da serinlemek için Salda Gölü'ne giren 18 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Burdur'un Merkez ilçesine bağlı Çatağıl köyünden Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne gelen 18 yaşındaki Mehmet Kolukısa serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra boğulmaya başlayan gencin attığı yardım çığlıklarına gölde bulunan vatandaşlar yetişti. Mehmet Kolukısa'yı gölden çıkaran vatandaşlar uzun bir süre kalp masajı yaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Kolukısa Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 18 yaşındaki Mehmet Kolukısa Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(Cemal Turan Kaya/İHA)

Son dakika haber: Serinlemek için Salda Gölü'ne giren genç boğuldu
Son dakika haber: Serinlemek için Salda Gölü'ne giren genç boğuldu
Son dakika haber: Serinlemek için Salda Gölü'ne giren genç boğuldu
Son dakika haber: Serinlemek için Salda Gölü'ne giren genç boğuldu
Son dakika haber: Serinlemek için Salda Gölü'ne giren genç boğuldu
Son dakika haber: Serinlemek için Salda Gölü'ne giren genç boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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