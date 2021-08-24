Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Pakdemirli, Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Daha sonra Ezine Çayı'nda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan çalışmaları inceleyen Pakdemirli, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan bilgi aldı.

Çay kenarında yapılan köprü hakkında bilgi alan Pakdemirli, vatandaşlarla sohbet etti. Eşiyle bölgeden geçen Havva Bayraktar, yapılan çalışmalar dolayısıyla Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Bayraktar, "O gün yaşadıklarımı hayatta unutamam. Sizden fayda var bize. Onlar hep yalan konuşuyor. Kimse inanmasın onlara. Saman altından su yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli daha sonra Ezine Çayı'nda sürüklenen ağaçları temizleyen orman işçileri ve fındık toplayan çiftçilerle konuştu.

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz."
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim...
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Buğra Kavuncu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Mesut Akusta Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 19:05:45. #1.16#

title