Son dakika haberleri... Selin vurduğu Giresun'da esnaf da zor durumda
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Son dakika haberleri... Selin vurduğu Giresun'da esnaf da zor durumda

Son dakika haberleri: Giresun'un Dereli ilçesinde, derenin taşması sonucu evlerin yanı sıra bir çok iş yeri de zarar gördü.

23.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:46

Giresun'un Dereli ilçesinde, derenin taşması sonucu evlerin yanı sıra bir çok iş yeri de zarar gördü.

Beyaz eşya dükkanında ailesiyle mahsur kaldıktan sonra kurtarılan Osman Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kendisine ait birkaç iş yerinin afetten etkilendiğini söyledi.

"Canımızdan başka hiçbir şeyi kurtaramadık." diyen Kahraman, "Su zaten birden bire bastırdı. İlçe merkezinden dere aktı resmen, o anda su birden bire bastırınca dükkanda mahsur kaldık. Eşim, çocuklarım da vardı, gece saatlerinde suların azalmasıyla zor çıkabildik. Çok şükür şu anda ayaktayız." ifadelerini kullandı.

Çay ocağı işleten Mehmet Naycı ise dün fındık hasadı yapması nedeniyle çay ocağını iki oğluna bıraktığını söyledi.

Yağmurun şiddetlenmesiyle oğullarından iş yerini kapatıp eve gitmelerini istediğini dile getiren Naycı, şunları kaydetti:

"Saat 18.00 gibi iş yerine geldim, bir anda burası su dolmaya başladı ama o zaman Akkaya deresi taşmamıştı, sadece normal yağan yağmurun suyuyla birikinti oldu. Buradan çıktık gittik çünkü daha önce 2002 yılında sel olmuştu. Çıktık gittik ama ne yazık ki Akkaya deresi taşınca burası bu hale geldi. Şu anda bir tane çalışır vaziyette dükkan yok."

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Son dakika haberleri... Selin vurduğu Giresun'da esnaf da zor durumda

Kaynak: AA

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