Son dakika haberi | Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 8. günde devam ediyor
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Son dakika haberi | Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 8. günde devam ediyor

Son dakika haberi | Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 8. günde devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Erzurum'un İspir ilçesinde 8 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek selde kayboldu.

Erzurum'un İspir ilçesinde 8 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek selde kayboldu. Aksöyek'i arama ve kurtarma çalışmaları 8'inci günde devam ediyor.

İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde 8 gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi'ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek'i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğundaki tünelde çamur içinde arama çalışmalarına devam eden ekipler, kayıp işçiyi arıyor.

(Nejdet Yılmaz/İHA)

Son dakika haberi | Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 8. günde devam ediyor
Son dakika haberi | Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 8. günde devam ediyor
Son dakika haberi | Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 8. günde devam ediyor
Son dakika haberi | Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 8. günde devam ediyor
Son dakika haberi | Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 8. günde devam ediyor
Son dakika haberi | Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 8. günde devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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