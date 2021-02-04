Beline kadar suya girip vatandaşın yardımına koştu! Duyarlı polis memuru ödüllendirildi
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Beline kadar suya girip vatandaşın yardımına koştu! Duyarlı polis memuru ödüllendirildi

04.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:31

İzmir'de yaşanan sel felaketinde, beline kadar yükselen suyun içine girip, araçlarda mahsur kalan olup olmadığını kontrol eden Komiser Enes Al'a İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çeyrek altın ve kitap hediye etti.

İzmir'de, geçtiğimiz salı günü yaşanan sel felaketinde derelerin taşması sonucu yollar göle döndü, çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Menderes ilçesinde sular altında kalan yerlerden biri olan Anadolu Caddesi'nde görev yapan Komiser Enes Al'ın vatandaşa yardım etmek için gösterdiği çaba ise takdir topladı.

Beline kadar suya girip vatandaşın yardımına koştu! Duyarlı polis memuru ödürlendirildi

BELİNE KADAR SUYA GİRDİ

Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Al'ın beline kadar gelen suya girdiği ve araçlarda mahsur kalan olup olmadığını tek tek kontrol ettiği görüldü.

Beline kadar suya girip vatandaşın yardımına koştu! Duyarlı polis memuru ödürlendirildi

POLİS MEMURUNA ÖDÜL VERİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük takdir toplayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Enez Al'ı bugün makamında kabul etti. Aşkın, Al'a çeyrek altın ile 'Terör ve Algı Yönetimi' isimli kitap hediye etti.

Beline kadar suya girip vatandaşın yardımına koştu! Duyarlı polis memuru ödüllendirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

Haber Yorumları (1)
KONYALILAR: polise katil diyenler polise taş atanlar bakın böyle polislerimiz var bizim
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