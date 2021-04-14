Son dakika haberleri... Selçuklulardan kalma cami asırlara meydan okuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Selçuklulardan kalma cami asırlara meydan okuyor

İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haber: Selçuklulardan kalma cami asırlara meydan okuyor Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde bulunan ve Selçuklular döneminde yapılan tarihi cami, asırlardır cemaatini kabul ediyor.

Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı
Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı

Selçuklulardan kalma cami asırlara meydan okuyor

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde bulunan ve Selçuklular döneminde yapılan tarihi cami, asırlardır cemaatini kabul ediyor.

Tosuntarla köyünde Selçuklular döneminde inşa edilen tarihi cami, yıllara meydan okuyor. Caminin asırlardır cemaatini ağırladığını belirten cami fahri imamı Mehmet Savaş, ibadethanenin asırlardır hizmet verdiğini söyledi. Savaş, "Camimiz Selçuklu döneminde kalma bir tarihtir. Camimizin değerlendirilmesini istiyoruz. Burada vatandaşlarımız namaz kılmaya geliyor cemaat kılıyorlar. Camimizin bakımının olmasını istiyoruz. Tarihe geçmesini istiyoruz. Valimizden, büyüklerimizden buraya bir el atmalarını ve değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.

Tarihi caminin içerisindeki taşlar sayesinde yazın serin, kışın sıcak tutan mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturduğunu belirten Tosuntarla köy muhtarı Naif Ayhan, caminin restore edilip bazı taşların korama altına alınması gerektiğini söyledi. Ayhan, "Camimiz Selçuklu döneminde yapılmış bir camidir. İçinde halkımızla namazımızı, cumamızı burada kılıyoruz. Selçuklu döneminden kalma bir camidir. Yazın özellikle çok soğuk, kışın da çok sıcaktır. Duvarları cas taşıyla yapılmıştır. Yapan kişinin de el izi vardır taşın üzerinde. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz bakımı için, koruma altına alınması için bunu dile getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri... Selçuklulardan kalma cami asırlara meydan okuyor
Son dakika haberleri... Selçuklulardan kalma cami asırlara meydan okuyor
Son dakika haberleri... Selçuklulardan kalma cami asırlara meydan okuyor
Son dakika haberleri... Selçuklulardan kalma cami asırlara meydan okuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Türker Ertürk Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Nur Sürer Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Canan Ergüder
Spor Diego Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Selçuklulardan kalma cami asırlara meydan okuyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:52:24. #1.14#

title