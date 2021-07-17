Son dakika haberleri! Selçuk Belediyesi personeli bayram yemeğinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Selçuk Belediyesi personeli bayram yemeğinde

Son dakika haberleri! Selçuk Belediyesi personeli bayram yemeğinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Selçuk Belediyesi çalışanları geleneksel bayram yemeğinde bir araya geldi.

Selçuk Belediyesi çalışanları geleneksel bayram yemeğinde bir araya geldi. Vasıtalar Amirliğinde düzenlenen yemeğe belediye hizmet binasında ve dış birimlerde görev yapan personel, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve meclis üyeleri katıldı.

Selçuk Belediyesi personeli, Kurban Bayramı nedeniyle Vasıtalar Amirliğinde düzenlenen yemekte bir bir araya gelerek bayramlaştı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yaptığı konuşmada özverili çalışmalarından dolayı belediye personeline teşekkür ederek, "Öncelikle daha sağlıklı günlerde olmak temennisiyle Selçuk Belediye Ailesi olarak sizlerin, ailelerinizin ve tüm Selçuk halkının bayramı kutlu olsun. Nice bayramlarda hep beraber sağlıklı, huzur içerisinde, bolluk ve bereket içerisinde bir arada olmayı temenni ediyorum" dedi. Yemeğe belediye hizmet binasında ve dış birimlerde görev yapan personel, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve meclis üyeleri katılım gösterdi. - İZMİR

Son dakika haberleri! Selçuk Belediyesi personeli bayram yemeğinde
Son dakika haberleri! Selçuk Belediyesi personeli bayram yemeğinde
Son dakika haberleri! Selçuk Belediyesi personeli bayram yemeğinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Son dakika haberleri | Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kentteki orman yangınıyla ilgili 4 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
Son dakika haberleri | Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kentteki orman yangınıyla ilgili 4 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Balotelli Şenol Güneş Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Selçuk Belediyesi personeli bayram yemeğinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 09:44:51. #1.16#

title