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Son dakika haberleri: Selçuk Belediyesi ile AKUT arasında protokol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri: Selçuk Belediyesi ile AKUT arasında protokol

Son dakika haberine göre Selçuk Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında, yaşanabilecek doğal afetler, kurtarma operasyonları ve diğer çalışmalar için iş birliği protokolü imzalandı.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Selçuk Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında, yaşanabilecek doğal afetler, kurtarma operasyonları ve diğer çalışmalar için iş birliği protokolü imzalandı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve AKUT Selçuk Ekip Lideri Dr. Tunç Tuncer arasında iş birliği protokolünün imzaları atıldı. İmzalanan protokolle, Selçuk Belediyesi sorumluluk alanında meydana gelebilecek; doğal afetler, kurtarma operasyonları, eğitimler ve tatbikatlarda kurumlar iş birliği ile ortak hareket edecek.

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Son dakika haberleri: Selçuk Belediyesi ile AKUT arasında protokol

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