Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor

Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, köylere helikopterle erzak götürülüyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, köylere helikopterle erzak götürülüyor.

Bozkurt'a komşu ilçe Abana'da sahil kenarında oluşturulan pistte TSK'ye ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterler hazır bekletiliyor.

Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca toplanan erzak araçlarla alana getiriliyor. Erzak, burada oluşturulan insan zinciriyle araçtan helikoptere götürülüyor.

Buradan havalanan helikopterler, erzakı köylere ulaştırıyor.

Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Son dakika haber | Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haber | Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Işın Karaca Haluk Levent Seren Serengil
Spor Muslera Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 18:54:09. #1.14#

title