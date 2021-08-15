Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor

Son dakika haberler: Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, köylere helikopterle erzak götürülüyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, köylere helikopterle erzak götürülüyor.

Bozkurt'a komşu ilçe Abana'da sahil kenarında oluşturulan pistte TSK'ye ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterler hazır bekletiliyor.

Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca toplanan erzak araçlarla alana getiriliyor. Erzak, burada oluşturulan insan zinciriyle araçtan helikoptere götürülüyor.

Buradan havalanan helikopterler, erzakı köylere ulaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek