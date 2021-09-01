Son dakika haberleri! Sel felaketinin ardından devletin eliyle inşa edilecek "Yeni Bozkurt"ta her ayrıntı düşünülüyor

Son dakika gelişmesine göre Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşanan selin ardından başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımız devletimize zaten güveniyorlardı ama bu kadar belki hızlı olacağına kendileri de inanmıyorlardı.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşanan selin ardından başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımız devletimize zaten güveniyorlardı ama bu kadar belki hızlı olacağına kendileri de inanmıyorlardı. Bu noktada vatandaşlarımızın hiçbir tereddüdü kalmadı" dedi.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası ilçede normal hayata dönülmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Ekiplerce selde hasar gören binaların yıkımı sürerken, diğer taraftan yeni iş yerlerinin temelleri de atılıyor.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AA muhabirine, yeni yapılacak konutların yerlerinin tespit edildiğini söyledi.

TOKİ vasıtasıyla daha güvenli, daha modern binaların inşa edileceğini anlatan Yanık, "2-3 katlı yatay mimari üzerinden çalışmalar son noktasına geldi, ihale safhasına geldi. Vatandaşlarımız daha güzel evlerde ikamet etme imkanı bulacak. Afetten zarar gören dükkanlarımız ve yeni bir çarşı noktasında müthiş bir mücadele veriliyor. Vatandaşlarımız çok güzel mimarisi olan çok daha vasıflı, güvenli dükkanlarımıza sahip olacak. Bunları çok kısa zamanda yapıp dükkan sahiplerine teslim edecekler." dedi.

Vatandaşların selden sonraki panikle iş yerlerinin yıkılması konusunda tereddütlerinin olduğunu ifade eden Yanık, şöyle devam etti:

"Sahada bakanlarımızın sürekli dolaşması, dolaşırken vatandaşlarımızın zaten objektif bir şekilde gerçekleşen çalışmaları görmesi, az zarar görmüş, temizlenmiş dükkanlarımızın hemen dış cephelerinin, vitrinlerinin yapılıp hayata geçirilmesini gördükçe bu konuda hiçbir tereddütleri kalmadı. Vatandaşlarımız devletimize zaten güveniyorlardı ama bu kadar belki hızlı olacağına kendileri de inanmıyorlardı. Bu noktada vatandaşlarımızın hiçbir tereddüdü kalmadı. Çok memnunlar."

Yeni Bozkurt'un şekillenmesiyle ulaşımından otoparklarına kadar, köprülerine kadar, Devlet Su İşlerinin de burada müthiş bir projenin içerisine girdiğini anlatan Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni tahkimat projeleri, dolayısıyla yeni köprüler, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kemerli köprüler yapılacak burada. Dolayısıyla ulaşımına kadar uzmanlar burada çalışıyor. Araçların nasıl park yapılacağına kadar, ulaşımın tek şeritli çift şeritli olmasına kadar yeni bir Bozkurt noktasında çalışmalar devam ediyor. İnşallah ulaşımından konutlarına kadar dükkanlarından yeşil alanlarına kadar bir Bozkurt insanlarımızın tekrar yaşamsal anlamda hizmetine girecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu