Son dakika haberleri... Şehit yakınları ve gaziler Kastamonu'da kampta buluştu

Son dakika gündem haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kastamonu'daki şehit yakınları ve gaziler için kamp düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kastamonu'daki şehit yakınları ve gaziler için kamp düzenlendi.

Çocukları ve diğer aile bireyleriyle kampa katılan gaziler ve şehit yakınları, bisiklet, okçuluk, paintball, tenis, voleybol ile futbol gibi sportif etkinliklerinde bir araya geldi. Şehrin kargaşasından uzakta uzun yürüyüşler yapan misafirler, Yolkonak Gençlik Kampı'nda 2 gün doğayla iç içe zaman geçirdi.

Şehit ve gazi yakınlarına, kampın ardından Ilgaz da gezdirildi.

Kampa katılan şehit yakınları ve gazileri ziyaret eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, etkinliği önemsediklerini söyledi.

Çakır, "Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, gazi çocuklarımız ve torunları burada kamptalar. Hep beraber burada bir dizi etkinlikle hem muhabbetimizi, hem de samimiyetimizi artırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da açık havada bir nefes almaya çalışıyoruz. İnşallah yıl içerisinde de benzer etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu da tüm misafirlerin kamptan memnun olduğunu belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız kamplarda şehit aileleri ve gazilerimizi ağırladı. Onların zaman geçirerek, sosyal hayata entegrasyonu sağlandı. Gençlik Spor Bakanımıza, Sayın Valimize şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sayın Valimiz de bizlerle beraber etkinliklere eşlik etti." diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Vekili Hüseyin Mahmutoğlu da güzel bir etkinlik yapıldığını dile getirdi.

Kampın güzel geçtiğini vurgulayan Mahmutoğlu, şunları belirtti:

"Buradaki etkinliklerle ok atışı yaptık, voleybol oynadık, bisiklete bindik. Çok güzel bir kamp geçirdik. Bence daha da önemlisi korona günlerinde böyle bir etkinlik bize çok moral verdi. 65 yaş üzerinde olduğumuz için korona günlerinde evlerde kaldık. Moralimiz bozuktu. Böyle bir etkinlik bize nefes aldırdı, kendimize geldik, moralimiz düzeldi. Şehit aileleri ve gaziler adına bunu düzenleyenlere teşekkür ederiz."

Gazi oğlu Sezer Dalbacak da "Atış yaptık, voleybol oynadık, koştuk eğlendik. Fotoğraflar çektirdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor