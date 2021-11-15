Son dakika haberleri | Şehit ve gazi çocuklarına jandarma şevkati - Haberler
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Son dakika haberleri | Şehit ve gazi çocuklarına jandarma şevkati

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri | Şehit ve gazi çocuklarına jandarma şevkati

Son dakika yerel haberi... Malatya'da şehit ve gazi çocukları tiyatroya götürülerek hediyeler verildiMalatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, 10 şehit ve gazi çocukları tiyatro gösterisine götürülerek farklı bir gün geçirmeleri sağlandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da şehit ve gazi çocukları tiyatroya götürülerek hediyeler verildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, 10 şehit ve gazi çocukları tiyatro gösterisine götürülerek farklı bir gün geçirmeleri sağlandı.

Çocuklara ayrıca balon, boyama kitabı ve Jandarma çocuk dergisi dağıtıldı. - MALATYA

Son dakika haberleri | Şehit ve gazi çocuklarına jandarma şevkati

Son dakika haberleri | Şehit ve gazi çocuklarına jandarma şevkati

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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