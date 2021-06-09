ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
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ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ın Kağızman ilçesinde keşfe giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk (29), memleketi İzmir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

KARS'ın Kağızman ilçesinde keşfe giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk (29), memleketi İzmir'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehidin eşinin törende sarf ettiği Kızın Elif sana doyamadı sözleri, yürek dağladı. Kars Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyüne keşif için giden askeri araç, şarampole devrildi. Kazada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk şehit olurken, 2 avukat da hayatını kaybetti. 1 asker ise ağır yaralandı. Öztürk'ün cenazesi bu sabah, memleketi İzmir'e getirildi. Şehit Öztürk için Menderes'e bağlı Çatalca Mahallesinde tören düzenlendi. Çatalca Mahalle Camii'ndeki törene; şehidin eşi Birgül Öztürk, babası Orhan Öztürk, annesi Hacer Öztürk, kardeşi Kamil Öztürk ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi ve eşi, tabutun başında gözyaşı döktü. Acılı eş Birgül Öztürk, tabutun başında 'Kızın sana doyamadı' diye feryat etti. Gözü yaşlı annenin bu sözleri yürek dağladı. İzmir İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı namazın ardından cenaze Çatalca Mezarlığı'nda defnedildi.

ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI
ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
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ŞEHİT KOCASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAYAN ACILI EŞ KIZIN ELİF SANA DOYAMADI - Haberler
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