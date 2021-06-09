Son dakika haber: ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN İSMİ ÜSKÜDAR'DA ÇOCUK PARKINDA YAŞAYACAK

Gelen son dakika haberine göre Üsküdar'da Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği park, düzenlenen törenle açıldı.

Üsküdar'da Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği park, düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan Şehit Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Yavrumun isminin unutulmaması çok güzel bir duygu. Bu kadar insan benim oğlumu sevgiyle anıyor" dedi.

Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Eren Bülbül Parkı düzenlenen törenle açıldı. Törene, şehit Eren Bülbül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Trabzon'un Maçka ilçesi Belediye Başkanı Koray Koçhan katıldı. Parka yakın bir binaya, Eren Bülbül'ün fotoğrafının bulunduğu ve "İyi ki Varsın Eren" yazılı dev bir pankart asıldı.

"KARDEŞİMİN İSMİ ARTIK HER YERDE"Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun adının yaşatılmasından duyduğu mutluluğu anlatarak, "Yavrumun isminin unutulmaması çok güzel bir duygu. Bu kadar insan benim oğlumu sevgiyle anıyor, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizim için çok büyük bir gurur kardeşimin ismi artık her yerde. O zaman kimse 'iyi ki varsın Eren' demiyordu. Şimdi herkes 'İyi ki varsın Eren' diyor. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

"KIYAMETE KADAR İSİMLERİ YAŞAYACAK"ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN de, "Eren'imizi şehit ettiler. Tüm şehitlerimizi olduğu gibi Eren'imizi de milletimiz unutmayacaktır. Kıyamete kadar isimleri yaşayacak. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir park yaptık, bu bölgedeki çocuklarımızın oynayabileceği güzel bir alan oldu. Parka da 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül'ümüzün adını verdik" dedi. Açılış için Trabzon'dan gelen Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da, "İyi ki varsın Eren" demek için burada olduklarını belirterek, "Eren'imizin ismi burada hem çocuklara, gelecek nesillere örnek olacağı için hem de ebediyen yaşayacağı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından kurdele kesimi yapılarak park açılışı yapıldı. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e Başkan Türkmen tarafından Eren Bülbül'ün ve aile fertlerinin isimlerinin yazılı olduğu hattat tablosu hediye edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı