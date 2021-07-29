Son dakika haberleri! Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız için Merzifon'da mevlit okutuldu
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Son dakika haberleri! Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız için Merzifon'da mevlit okutuldu

Son dakika haberleri! Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız için Merzifon'da mevlit okutuldu
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Amasya'nın Merzifon ilçesinde, şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için memleketi Merzifon'da Kara Mustafa Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, burada yaptığı konuşmada, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından haince şehit edilen Binbaşı Arslan Kulaksız'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Övgülerin en güzeline şehitlerin layık olduğunu dile getiren Demirkale, "Şehitlerimizin acısı yüreğimizde hep taze. Şehit ailelerimiz ile gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz Türk milletinin kalbinde ebediyen yaşayacaklardır. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ile yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah böyle acıları milletimize bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Mevlide İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberleri! Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız için Merzifon'da mevlit okutuldu
Son dakika haberleri! Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız için Merzifon'da mevlit okutuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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