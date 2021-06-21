Son dakika haberleri! Şehit babalarına anlamlı ziyaret
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Son dakika haberleri! Şehit babalarına anlamlı ziyaret

Son dakika haberleri! Şehit babalarına anlamlı ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Babalar Günü dolayısıyla ilçe genelindeki Şehit babalarını ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Babalar Günü dolayısıyla ilçe genelindeki Şehit babalarını ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Babalar Günü dolayısıyla bugün anlamlı ziyaretlerde bulundu. Başkan Bozkurt, ilk olarak beraberinde Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Ormanlı Belde Başkanı Varol Aksoy, Belde Yönetim Kurulu Üyeleri Nezih Can, İsmail Dönmez, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte; Serintepe Köyü'nde ikamet eden Şehit Engin Sezer'in babası Rıza Sezer ile Fındıklı Köyü'nde ikamet eden Şehit Metin Çevik'in babası Recep Çevik'i ziyaret etti.

İlçe Başkanı Bozkurt, daha sonra İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol Akyol, Hanife Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ile birlikte; Şehit Tayfun Demirbay'ın babası Mustafa Demirbay, Şehit Ayhan Demirci'nin babası Kamil Demirci, Şehit Kenan Döngel'in babası Özcan Döngel, Şehit Oğuzhan Demirdüyen'in babası Mehmet Ali Demirdüyen, Şehit Engin Özcan'ın babası İsmail Özcan, Şehit Tuncay Yıldızhan'ın babası Hakkı Yıldızhan, Şehit Hüseyin Bırak'ın babası Mustafa Bırak, Şehit Ramazan Erdem'in babası Mustafa Erdem ve Şehit Asım Çömeten'in babası Hasan Çömeten'i ziyaret etti.

11 Şehit ailesine konuk olan AK Parti heyeti, Şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

Vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak için hayatlarını feda eden Şehitlere minnet duygularını ifade eden Bozkurt, tüm Şehitlere Allah'tan rahmet; Şehit ailelerine de başsağlığı ve sabır diledi.

Ziyaretlerin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Bozkurt, Şehit ailelerini sadece Anneler ve Babalar Günü'nde hatırlamadıklarını ifade ederek; AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı olarak her zaman Şehit ailelerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bozkurt; "Büyük bir fedakarlık ve şefkatle büyütüp belli bir yaşa getirdikleri evlatlarını, kutsal vatan topraklarının korunup kollanması ve terörle mücadelede Şehit veren Şehit ailelerimiz için ne yapsak azdır. Allah tüm Şehitlerimizden ve ailelerinden razı olsun.

Bugün Ormanlı Belediye Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kadın ve Gençlik Kollarımız ile Ormanlı Belde Teşkilatı Yöneticilerimizle birlikte Şehit ailelerimizi ziyaret ederek; Şehit anne ve babalarımıza yalnız olmadıklarını bir kez daha ifade ettik. Babalar Günü'nü buruk geçiren Şehit babalarımızın bu özel günlerini tebrik ettik. Bizleri kabul ettikleri için her bir ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri! Şehit babalarına anlamlı ziyaret
Son dakika haberleri! Şehit babalarına anlamlı ziyaret
Son dakika haberleri! Şehit babalarına anlamlı ziyaret
Son dakika haberleri! Şehit babalarına anlamlı ziyaret
Son dakika haberleri! Şehit babalarına anlamlı ziyaret
Son dakika haberleri! Şehit babalarına anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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