Son dakika haberleri | Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (2)

GAZİANTEP (DHA) - ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Kilis'te yasa dışı geçişi önlemek için yapılan müdahale sırasında şehit olan 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehadet haberi, Gaziantep'in Dumlupınar Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber le sarsılan baba Hasan Dinç'i diğer aile yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin yaşadığı sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Evin önüne belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.