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Son dakika haberleri | Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (2)

Son dakika haberler: ACI HABER AİLESİNE VERİLDİKilis'te yasa dışı geçişi önlemek için yapılan müdahale sırasında şehit olan 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehadet haberi, Gaziantep'in Dumlupınar Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

GAZİANTEP (DHA) - ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Kilis'te yasa dışı geçişi önlemek için yapılan müdahale sırasında şehit olan 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehadet haberi, Gaziantep'in Dumlupınar Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber le sarsılan baba Hasan Dinç'i diğer aile yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin yaşadığı sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Evin önüne belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.

Hem üzgün hem de gurur olduklarını belirten şehidin amcası Abdullah Dinç, "Şehitlik duyguların en yücesi. Bugün yeğenimiz, vatanı için şehit düştü. Hepimiz vatanımız için seve seve şehit düşeriz. Acımız taze, acımız büyük ama gururluyuz" dedi.

Şehidin Çanakkale'de görev yapan uzman çavuş ağabeyi Zafer Dinç'in de şehadet haberini aldıktan sonra Gaziantep'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.


Son dakika haberleri | Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (2)

Son dakika haberleri | Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (2)

Son dakika haberleri | Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (2)

Son dakika haberleri | Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (2)

Son dakika haberleri | Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (2)

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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

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