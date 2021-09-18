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Son dakika haberleri... Şehit Aileleri ve Gazilerden Vali Memiş'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri... Şehit Aileleri ve Gazilerden Vali Memiş'e ziyaret

Son dakika yaşam haberi: Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle kentteki şehit ve gazi derneklerini kabul etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle kentteki şehit ve gazi derneklerini kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Konfederasyon Başkanı Rıza Demir ile Iğdır Şube Başkanı Hamza Karakuş ve derneklerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette katılımcılara hitap eden Vali Okay Memiş,"Vatan uğruna kanlarının son damlasına kadar mücadele eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ise sağlıklı ömürler diliyorum." dedi.

Şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu dile getiren Vali Memiş, "Ülkenin bölünmez bütünlüğü için şehitler verildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Allah bizleri şehitlerimize karşı ahirette mahcup etmesin. Onlar genç yaşta bu ülke için canlarını feda ettiler, biz de görevimizi yaparken onlara layık olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda dernekler tarafından Vali Memiş'e plaket takdim edildi. - ERZURUM

Son dakika haberleri... Şehit Aileleri ve Gazilerden Vali Memiş'e ziyaret

Son dakika haberleri... Şehit Aileleri ve Gazilerden Vali Memiş'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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