Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Tüm Şehit Çocukları Derneği tarafından hazırlanan "Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Şehit Abdülkadir Kocatürk adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Tüm Şehit Çocukları Derneği tarafından hazırlanan "Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Şehit Abdülkadir Kocatürk adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü İbrahim Karasekreter İlkokulu'ndaki kütüphane açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanlığı adına Ersin Kaya, Jandarma Komutanlığı adına Albay Halit Gülten, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve il Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri, Bolvadin protokolü, şehit ailesi, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Koordinatörü Hilal Kalafat, askeri erkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Bizim şehitlerimize minnet borcumuz var"

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, şehitlere, gazilere ve ailelerine her zaman minnet borcu olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin her zaman milletin nezdinde yeri ve değeri çok farklı olacak, onların yeri en yüksekte olacak. Onların haklarını asla ve asla ödeyemeyiz. Bu kütüphane ile hem şehidimizin adı yaşatılacak hem de ona milletimiz adına minnettarlığımızı ifade etmiş olacağız. Burada kitap okuyan öğrencilerimiz her kitap alışları ve kitap iade ettiklerinde şehitlik kavramını, mertebesini daha iyi anlamış olacaklar. Bu toprakların ilelebet Türk yurdu olabilmesi adına, huzur, güven ve rahat ortamında yaşayabilmemiz adına kanını, canını feda etti. Bizim ona ve ailesine minnet borcumuz var. Ben şehidimizin ailesini saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Milletimiz adına saygılarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Vatan için en sevdiklerini feda ettiler. Bizlere ancak sonsuz minnet düşüyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, şehidin annesine ve babasına plaket takdim etti. Tören, kütüphanenin gezilmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Hazal Kaya Cem Yılmaz Canan Ergüder
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:50:50. #1.15#

title