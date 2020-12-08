Son dakika haberleri... Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi'nde terör operasyonu
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Son dakika haberleri... Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi'nde terör operasyonu

08.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:02
Son dakika haberleri... Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi'nde terör operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre MUŞ ve Bitlis İl Jandarma komutanlıkları tarafından Sehi Ormanları ile Çeltikli Vadisi'nde operasyon düzenlendi.

MUŞ ve Bitlis İl Jandarma komutanlıkları tarafından Sehi Ormanları ile Çeltikli Vadisi'nde operasyon düzenlendi. 4 sığınağın tespit edildiği operasyonda 6 adet jelikan içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzeneğin yanı sıra mühimmat ve bol miktarda gıda maddesi ele geçirildi. 

Muş ve Bitlis İl Jandarma komutanlıkları, Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenme alanlarını bulmak amacıyla ortak operasyon düzenledi. Konuyla ilgili Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2 adet EYP yapımında kullanılan basma düzenek, 6 adet bomba atar, 3 adet taarruz tipi el bombası, 8 adet 7,62 milimetre fişek, 1 adet AK- 47 Kalaşnikof piyade tüfeği mekanizması, 1 adet AK- 47 Kalaşnikof piyade tüfeği mekanizma iğnesi, 1 adet patlamamış fünye, 1 adet güneş paneli, 1 metre elektrik kablosu, 1 adet şarj aleti kablosu, 7 adet yazıcı kartuşu, 1 adet ocak, 1 adet küçük akü, 1 adet panço, 1 adet met, 2 çift ayakkabı, 50 adet yazılı doküman, ayrıca muhtelif miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Son dakika haberleri... Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi'nde terör operasyonu
Son dakika haberleri... Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi'nde terör operasyonu
Son dakika haberleri... Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi'nde terör operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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