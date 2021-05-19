Son dakika haberleri! Sasonlu çocuk ve gençlere yüzme havuzu müjdesi
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Son dakika haberleri! Sasonlu çocuk ve gençlere yüzme havuzu müjdesi

Son dakika haberleri! Sasonlu çocuk ve gençlere yüzme havuzu müjdesi
Anadolu Ajansı / Metin Özmen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, ilçede yüzme havuzu yapılacağını söyledi.

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, ilçede yüzme havuzu yapılacağını söyledi.

Çelik, her yıl boğulma vakalarının yaşandığı ilçede bunun önüne geçmek için yüzme havuzu yapılması için sundukları projenin kabul edildiğini söyledi.

Yüzme havuzunun, Aşağı Mahallede bulunan Kapalı Spor Salonu yanında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında yapımına başladıklarını ifade eden Çelik, havuzda çocuk ve gençlere "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimi verileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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