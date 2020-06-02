Son dakika haberleri... Sasalı Doğal Yaşam Parkı yeniden açılıyor
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Son dakika haberleri... Sasalı Doğal Yaşam Parkı yeniden açılıyor

Son dakika güncel haberine göre Korona virüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Sasalı Doğal Yaşam Parkı 4 Haziran Perşembe günü kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak.

Son dakika haberleri... Sasalı Doğal Yaşam Parkı yeniden açılıyor
02.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:54

Korona virüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Sasalı Doğal Yaşam Parkı 4 Haziran Perşembe günü kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak.

Korona virüs önlemleri nedeniyle mart ayından bu yana ziyaretçi girişine kapalı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılıyor. Binlerce ağaç ve bitki çeşitliliğiyle İzmirlilere nefes aldıran park hafta içi 09.00-18.00, hafta sonları ise 09.00 ile 19.00 saatleri arasında gezilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda 425 bin metrekare alan üzerinde 134 türden 3 bine yakın hayvan bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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