SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
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SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de atlı polisler denetim yaptı.

SARIYER'de atlı polisler denetim yaptı. Vatandaşlar da sahilde atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler, Sarıyer sahil şeridinde devriye gezerek denetim yaptı. Sahil boyunca devriye gezen atlı polislere vatandaşlar da ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar atları severken, bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk defa atlı polis gördüğünü söyleyen Mehmet Abamor, Çok güzel bir uygulama, ilk defa gördüm. Çok da memnun oldum. İnşallah tüm ilçelerimizde, sahil boylarında olur. Türk polisine güveniyoruz, askerimize güveniyoruz, devletimize güveniyoruz. Devamlı böyle olmasını istiyoruz dedi.

SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
SARIYER'DE DENETİM YAPAN ATLI POLİSLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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