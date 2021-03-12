Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, FETÖ operasyonunda 35 şüpheli adliyede
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, FETÖ operasyonunda 35 şüpheli adliyede

12.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:18
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, FETÖ operasyonunda 35 şüpheli adliyede

Son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişi, adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişi, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; 8 Mart günü Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün, TSK ve jandarmadaki yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık olarak aranan, örgütün sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinde sorumlu düzeyde bulunan ve ByLock kullandıkları belirlenen 8'i muvazzaf asker olmak üzere 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, FETÖ operasyonunda 35 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, FETÖ operasyonunda 35 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, FETÖ operasyonunda 35 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, FETÖ operasyonunda 35 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, FETÖ operasyonunda 35 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, FETÖ operasyonunda 35 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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