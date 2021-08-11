Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Salih Darıcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Sağlık Ocağı yakınlarında sokakta karşılaşan Suriyeli iki grup arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyeli Habet Vali (30) ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 Türk vatandaşı yaralandı.

Çevredekiler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Habet Vali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

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