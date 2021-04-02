Son dakika haberleri | Samsun'da ev yangını
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Son dakika haberleri | Samsun'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Samsun'da ev yangını

Son dakika haberler... Samsun'da bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Samsun'da bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi İkinci Bulvar'da bulunan 10 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mihriye Ö.'ye ait evin mutfak kısmında yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri | Samsun'da ev yangını
Son dakika haberleri | Samsun'da ev yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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