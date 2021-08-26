Son dakika haberleri: Samsun'da çocuklarla sosyal medya bağımlığının önüne geçmek amacıyla uçurtma şenliği düzenlendi
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Son dakika haberleri: Samsun'da çocuklarla sosyal medya bağımlığının önüne geçmek amacıyla uçurtma şenliği düzenlendi

Son dakika haberleri: Samsun'da çocuklarla sosyal medya bağımlığının önüne geçmek amacıyla uçurtma şenliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Samsun'un Bafra ilçesinde "Bağımlı olma özgür ol" sloganıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Bağımlı olma özgür ol" sloganıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Bafra Sosyal Hizmetler Merkezince Kızılırmak Sedde Parkı'nda düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde çocuklarda aşırıcı derecede sosyal medya bağımlılığı oluştuğunu fark ettiklerini söyledi.

Çocukların 1,5 yıllık süreç içinde gerek akranları, gerekse diğer insanlarla ilişkilerde dezavantaj yaşadıklarına işaret eden Ertürkmen, "Artan sosyal medya bağımlığının önüne geçmek, dijital bağımlılığa dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla uçurtmalarımızı gökyüzünde dalgalandırdık. Çocuklarımızı doğa ile insanlarla ve akranlarıyla bir araya getirmek adına bu etkinlik düzenlendi. Ben de bu etkinliğe katılmaktan, çocuklar gibi uçurtma uçurtmaktan son derece mutlu oldum." dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç da çok güzel bir ortam oluştuğunu dile getirerek, "Gökyüzünde bir sürü uçurtma uçuyor, çok güzel bir görüntü var. Bu etkinlik çocuklarımızın dijital ortamlardan uzaklaşması için vesile oldu. Bu vesileyle çocuklarımız belki eski oyunlara, oyuncaklara, dijital olmayan şeylere yönelir ve dijital bağımlılıklardan kurtulurlar diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Muradiye Çal ise kızıyla ilk defa uçurtma uçurduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımız açısında da çok güzel. En azından sosyal medyadan uzak güzel bir gündü. Çocuklarımız adına Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe annesiyle katılan Sudenaz Koç da dışarıya çıkmayı çok sevmediğini belirterek, "Ama bugünkü etkinlik çok iyi geldi bana. Hiç uçurtma uçurtmamıştım. Telefonun başında evde oturmaktansa burada olmak çok daha iyiydi. Çok güzel bir gündü, havada uçurtmalar çok güzel görünüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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Son dakika haberleri: Samsun'da çocuklarla sosyal medya bağımlığının önüne geçmek amacıyla uçurtma şenliği düzenlendi - Haberler
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