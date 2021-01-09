Son dakika haberleri | Samsun'da ciple traktör çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika haberleri | Samsun'da ciple traktör çarpıştı: 1 ölü

09.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:36
Son dakika haberleri | Samsun'da ciple traktör çarpıştı: 1 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAMSUN'un Bafra ilçesinde, cip ile römork bağlı traktörün çarpıştığı kazada, römorkun altında kalan Ahmet Kaya, hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, cip ile römork bağlı traktörün çarpıştığı kazada, römorkun altında kalan Ahmet Kaya, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Örencik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bafra yönüne giden Ö.Ş. yönetimindeki 55 ADM 518 plakalı cip, aynı yöndeki Ahmet Kaya'nın kullandığı römork bağlı 55 KH 941 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, devrilen traktörün römorkunun altında kalan Ahmet Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Ahmet Kaya'nın cansız bedeni Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Ö.Ş. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü Soruşturma devam ediyor.


Son dakika haberleri | Samsun'da ciple traktör çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberleri | Samsun'da ciple traktör çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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