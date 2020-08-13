Son dakika haberleri... Salihli İlçe Emniyet Müdürü Doğan göreve başladı Bir son dakika haberine göre Manisa İl Emniyet Müdürlüğü il içi atamaları kapsamında Kırkağaç Emniyet Müdürlüğü görevinden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Mesut Doğan, görevine başladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü il içi atamaları kapsamında Kırkağaç Emniyet Müdürlüğü görevinden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Mesut Doğan, görevine başladı.

Son 3 yıldır Salihli'de görev yapan Sayım Başaran'ın Akhisar'a atanmasının ardından boşalan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan atandı. Salihli'de görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri de yeni müdür Doğan'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Manisa'nın Yunusemre ve Kırkağaç ilçelerinde görev yaptığını anlatan Doğan, sağlık, eğitim ve tarım kenti olan Ege'nin incisi Salihli'nin huzur ve güvenini sağlamak için gece-gündüz çalışacaklarını belirtti. Doğan, öncelikli hedeflerinin ise Salihli'de trafik ve uyuşturucu ile mücadele olacağını söyledi. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Doğan'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaymakam ve belediye başkanını ziyaret etti

Salihli'nin yeni İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Kaymakam Sağlam ve Belediye Başkanı Kayda, Emniyet Müdürü Doğan'a görevinde başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA