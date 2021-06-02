Son dakika haberleri: Kapalı olan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika haberleri: Kapalı olan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Anadolu Ajansı / Samet Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, kapalı olan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, kapalı olan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'ndeki kapalı olan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya itfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.

Öte yandan iş yerinin bir süre önce işletmeye kapatıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri: Kapalı olan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Kapalı olan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Kapalı olan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Kapalı olan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Kapalı olan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Kapalı olan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Kapalı olan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Kapalı olan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Samet Ulu

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