Son dakika: Bir apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika: Bir apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

24.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:55

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, Kaymakam Cemal Demiryürek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Cumhuriyet Mahallesi Firuze Sokak'ta bir apartmanda pozitif vaka ve temaslıların tespit edilmesi üzerine apartmanın 9 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, apartmana giriş ve çıkışlara izin vermedi.

Öte yandan apartmanda bulunanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı öğrenildi.

Valilik tarafından dün yapılan açıklamada, 44 birimde 209 kişinin karantinaya alındığı bildirilmişti.

Son dakika: Bir apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Son dakika: Bir apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Son dakika: Bir apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Son dakika: Bir apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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