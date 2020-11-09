Son dakika haberleri: Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı; o anlar kamerada
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Son dakika haberleri: Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı; o anlar kamerada

09.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:24
Son dakika haberleri: Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı; o anlar kamerada

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da aynı gün 2 kuyumcuyu 15 bin TL değerinde sahte altınla dolandıran Gürkan G., son girdiği kuyumcuda 5 bin TL değerinde sahte altını bozdurmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

SAMSUN'da aynı gün 2 kuyumcuyu 15 bin TL değerinde sahte altınla dolandıran Gürkan G., son girdiği kuyumcuda 5 bin TL değerinde sahte altını bozdurmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. İfadesinde altınların sahte olduğunu bilmediğini öne süren Gürkan G.'nin kuyumcularla konuştuğu ve yakalandığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, 7 Kasım'da, İlkadım ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki kuyumcular arastasında meydana geldi. Arastaya aynı gün içinde gelen şüpheli, 2 kuyumcuya 15 bin TL değerinde sahte altın satışı yaptı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri, polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, harekete geçti. Ekiplerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu şüphelinin Gürkan G. olduğu tespit edildi. Yapılan takip sonucu, son girdiği kuyumcu dükkanında da 5 bin TL değerinde satış yapmaya çalışan Gürkan G. polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Gürkan G., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İfadesinde altınların sahte olduğunu bilmediği iddia eden Gürkan G.'nin kuyumcularla konuştuğu anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Samsun Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Özman, bahse konu altınların ayırt edilmesinin güç olduğunu belirterek, "Sahte altın dolandırıcıları arastamızda yine iş başındaydı. Arastamızdaki 3 esnaf arkadaşımıza içi tamamen değersiz metalden yapılmış ve üstü ince bir altın tabakayla kaplanmış, altına benzetilmiş bir ürün satmak üzere gelmişler. Esnafımıza maalesef bu ürünleri gerçek altın gibi satmışlar. Bu ürünler üstten bakıldığında gerçeğinden ayırt edilmesi son derece zor ürünler. Altınları test ettiğimiz altın suyu denilen mihenk taşında bu ürünler 22 ayar gerçek altın olarak gözüküyor fakat üstündeki ince tabaka kazındığında altındaki değersiz maden ortaya çıkıyor" dedi.

'ARKALARINDA ŞEBEKE OLDUĞU KESİN'

Esnaf arkadaşlarının dolandırıldığını fark ettiği an da olaya müdahale ettiğini belirten Özman, "Şüpheli hareketler sergilediği düşündüğümüz şahsın arkadaşımızın dükkanına girdiğini gördük. Hemen polise haber vererek şüpheli şahsı sahte altını bozdurma esnasında ise yakaladık. Biz bu şahısların maşa olduğunu düşünüyoruz, arkalarında bir şebeke olduğu kesin. Genellikle karı-koca veya nişanlı olarak kendilerini tanıttıkları için biz bu duruma alışığız. Bu insanlar sabıka kaydı olmayan kişilerden seçildikleri için serbest kalıyorlar ve dolandırıcılık faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar" diye konuştu.


Son dakika haberleri: Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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