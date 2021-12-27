Son dakika haberi... KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16-22 Aralık'ta tercihleri alınan KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyon yerleştirme sonuçlarının işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu, sonuçların bugün adaylarla paylaşılacağını belirtti.

Halis Aygün, sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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