Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " (Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay