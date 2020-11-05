Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa...
05.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:44
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " (Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay