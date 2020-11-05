Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa...

05.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:44
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " (Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

İlgili Haberler

Kovid-19'a karşı Çin'de geliştirilen aşının İbni Sina Hastanesi'nde gönüllülere uygulaması başladı (1)
Kovid-19'a karşı Çin'de geliştirilen aşının İbni Sina Hastanesi'nde gönüllülere uygulaması başladı (1)
Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının ikinci dozu gönüllülere uygulandı
Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının ikinci dozu gönüllülere uygulandı
Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19 ile mücadele) Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok'
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile mücadele) Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Çağatay Ulusoy
Spor Gökhan Töre Eddie Newton Lionel Messi Emre Belözoğlu Bahattin Şimşek
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 13:47:41. #1.15#
title