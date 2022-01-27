Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e sert tepki: Gerçekle bağını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süredir Ukrayna'ya savaş açma olasılıklarına sert tepki gösteren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Doğu kanadındaki askeri varlığı güçlendireceğiz" açıklamasına yanıt verdi. Lavrov, NATO Genel Sekreteri'ne yönelik "Gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün, NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.
Lavrov, batının yaptığı açıklamaların 'histerik' olduğunu ifade ederek, "Batılı meslektaşlarımızın istisnasız 'askeri' çılgınlık içinde olduklarını görüyoruz. Sadece şunu konuşuyorlar, 'Onları cezalandıracağız', 'Saldıracaksınız', 'Cezalandıracağız, Ukrayna'yı kurtaracağız' gibi. Batı'nın içinde bulunduğu histerik ifadeleri okuyorsunuz. Biz kimseye saldırmadık, onlar hep bize saldırdı. Bize saldıranlar da her zaman hak ettiğini buldu" dedi.
Söz konusu açıklamaları dikkate almadığını belirten Lavrov, "Stoltenberg'in gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Ukrayna krizinden doğan gerilim, ülkeler ve NATO arasında artarak sürerken Lavrov dün de "Moskova'nın güvenlik talepleri karşılanmazsa gerekenin yapılacağını" belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise buna karşılık, "ABD ve müttefiklerinin endişelerini Rusya'ya yazılı olarak ilettik. Rusya'ya cevabımız diyaloğa açık olduğumuzu gösteriyor. NATO da Rusya'ya ayrı bir yazılı yanıt verecek. Mektubun içeriğini açıklayamayacağız, Rusya'dan da aynı tavrı bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.