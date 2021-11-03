Son dakika haberleri | Rusya'da kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Rusya'da kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Rusya'da kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Son dakika haberi: Rusya'nın İrkutsk bölgesinde An-12 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde An-12 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Yakutsk'tan İrkutsk bölgesine uçan An-12 tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi.

Açıklamada, uçağın inişe geçtiği sırada meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, uçakta toplam 7 kişinin bulunduğunun tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title