Son dakika haberleri: Rize'de, ormanda kaybolan çocuk bulundu (2)
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Son dakika haberleri: Rize'de, ormanda kaybolan çocuk bulundu (2)

Son dakika güncel haberi: O ANLARI ANLATTI: UÇURUMDAN DÜŞTÜM, YOLU BULAMADIMRize'nin İkizdere ilçesinde, arkadaşları ile gittiği piknikte ormanlık alanda kaybolan ve 11 saat sonra bulunan Can Kaya (11), o anları anlattı.

Son dakika haberleri: Rize'de, ormanda kaybolan çocuk bulundu (2)
05.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:48

O ANLARI ANLATTI: UÇURUMDAN DÜŞTÜM, YOLU BULAMADIM

Rize'nin İkizdere ilçesinde, arkadaşları ile gittiği piknikte ormanlık alanda kaybolan ve 11 saat sonra bulunan Can Kaya (11), o anları anlattı. Piknik sırasında ormana girdiğini ve dağ çileği toplamaya başladığını söyleyen Kaya, "Arkadaşlarımla dağ çileği toplamaya gittik. Onlar gitti, ben toplamaya devam ettim. Toplayıp geri dönerken ayağım kaydı, uçurumdan düştüm. Geri dönmeye çalıştım ancak yolu bulamadım. Ben de ırmağa doğru ilerledim sonra ırmakta yol aldım. Geceyi orada geçirdim. Sabah yol kenarına çıktığımda beni buldular" diye konuştu.

Düşmeye bağlı başında yara olan Can Kaya'nın Rize Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. BABA: EKİPLERDEN ALLAH RAZI OLSUNCan Kaya'nın babası Fevzi Kaya da "Kayseri'deydik. Olayı haber alınca geldim. Sabah bizi hocalarımız karşıladı. Oğlumu daha görmedim. Rize'ye geldiğimde bulunmuştu. İyi olduğunu söylediler. Tüm ekiplerden Allah razı olsun. Sabaha kadar uyumayıp oğullarımı aradıkları için herkese teşekkür ederim" dedi.

Can Kaya'nın dayısı Sabri Çiçek ise "Bulunduğuna çok sevindik. Allah herkesten razı olsun. Çocuğumuzu buldular, bizi çok sevindirdiler. Çok mutluyuz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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