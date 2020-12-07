Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak
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Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak

07.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:28

Rize'de, koronavirüs nedeniyle artan yoğunluk üzerine bugünden itibaren hastanelerde sadece Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden randevu alan hastalara hizmet verilmeye başlandı.

Rize'de, koronavirüs vakalarının beraberinde getirdiği hastanelerdeki yoğun iş yükünün azalması amacıyla yeni düzenlemeye gidildi. Kentte bugünden itibaren hastane polikliniklerinde koronavirüs vakaları dışında, yalnızca Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan hastalara hizmet verilmeye başlandı. Uygulamanın ilk gününde hastanelerdeki yoğunluk da azaldı.

Rize'de koronavirüs vakaları arttı, hastanelerde randevulu muayene dönemi başladı

"HASTALAR UYGULAMADAN MEMNUN"

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral pandemi kurulunun almış olduğu kararla 7 Aralık tarihinin kent için milat olarak belirlendiğini söyleyerek, "Hastanelerde çok ciddi bir yoğunluğumuz vardı. Buna rağmen pandemi döneminde hiçbir hizmette aksamamız olmadı. Bugün itibariyle randevulu muayeneler başladı. Vatandaşımızın da bu konuda bize katkısı olduğunu görüyoruz. İstemesek de poliklinik önlerinde bir yoğunluk, yığılma yaşanıyordu. Pazartesi bizim en yoğun günümüzdür. Bugün randevulu sistemle beraber koridorlardaki boşluğu görüyoruz. Hemşehrilerimiz bu uygulamadan memnun. Biz önümüzdeki 1 aylık süreçte hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Pandemiyi sadece sağlık çalışanlarının gayreti ile yenmek mümkün değil. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle çalışanlarımızda bir bulaş yaşanıyordu. Hastanedeki yoğunluğun düşürülmesi ile bu bulaş da az olacaktır. Bu da bizim gücümüzü uzun süre kullanmamıza yarayacak" dedi.

Rize'de koronavirüs vakaları arttı, hastanelerde randevulu muayene dönemi başladı

"RANDEVU SİSTEMİ İŞE YARIYOR"

Randevu alarak hastaneye tedavi için gelen Rahime Demiroğlu, "Hastaneler boşalmış, kimse yok, bu manzara bizi sevindirdi. Önceleri pandemi de olsa yine de çok doluydu. Randevulu sistem bence hep devam etmeli" dedi.

Sevgi Güçlü de "Sistemden randevumu aldım, geldim. Çok boş buldum hastaneyi, sevindim. Normalde çok kalabalık olması gerekiyordu, hele de pazartesi günü. Görüyoruz ki randevulu sistem uygulaması işe yarıyor" diye konuştu.

Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak
Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak
Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak
Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak
Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak
Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak
Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak
Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak
Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak
Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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