Son dakika haberleri: 'Profesöre taciz' soruşturmasında takipsizlik kararına mahkemeden iptal

ANKARA (DHA) - ANKARA Barosu avukatlarından N.S.'ye (38) yönelik 'cinsel taciz', 'tehdit', 'şantaj' suçlarından hakkında 6 dava açılan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D. (53) için yürütülen idari soruşturmada dekanlık, soruşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Konya İdare Mahkemesi, N.S.'nin açtığı davada eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığı kararını iptal etti.

N.S., avukatı aracılığıyla geçen yıl Aralık ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Prof. Dr. Şerafettin D. hakkında 'cinsel taciz', 'hakaret', 'şantaj', 'nitelikli tehdit', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'huzur ve sükunu bozma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından suç duyurusunda bulundu. N.S., dilekçesinde, kendisine saplantılı aşık olan Şerafettin D.'nin, evli olmasına rağmen sürekli evlenme teklifinde bulunduğunu, ikna etmek için lüks arabalar, konutlar alacağını söylediğini, kabul etmeyince de kendisine kin beslemeye başladığını belirtti. Yakın arkadaşlarını rahatsız etmeye başlayınca uyarmak için görüntülü aradığını; ancak küfredip cinsel içerikli görüntülerini gösterdiğini ve tehdit ettiğini ileri sürdü.

"Şikayet edilen öğretim üyesi hakkındaki iddiaları araştırmak üzere görev ve unvanı kanuna uygun bir soruşturmacı görevlendirildiği görülmekle birlikte, disiplin soruşturmasının usulüne uygun yürütülmediği, davacı ile Şerafettin D. arasında yaşanan şikayete konu olayların adli mercilere intikal etmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, iddiaların öğretim üyesi sıfatıyla bağdaşmayacak şekilde aleniyete yansıması ve özel hayat kapsamını aşmasına karşın söz konusu iddiaların özel hayat kapsamında değerlendirilerek, iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda araştırma yapılmadığı, pek çok iddia olmasına karşın sadece iki tanık beyanı ve şikayet edilenin yazılı savunması alınarak eksik ve yetersiz bir disiplin soruşturma raporunun tanzim edildiği, Şerafettin D.'ye isnat edilen fiillerin sübut bulup bulmadığı hususunun her yönüyle ve şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konulmadığı görülmektedir."