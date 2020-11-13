Son dakika haberleri: Prof. Şimşirgil "Azerbaycan-Ermenistan savaşının galibi Türkiyedir"
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Son dakika haberleri: Prof. Şimşirgil "Azerbaycan-Ermenistan savaşının galibi Türkiyedir"

13.11.2020 14:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:48
Son dakika haberleri: Prof. Şimşirgil

Son dakika haberler: Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Azerbaycan-Ermenistan savaşının galibinin Türkiye olduğunu söyledi.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Azerbaycan-Ermenistan savaşının galibinin Türkiye olduğunu söyledi. Hocalı katliamı döneminde Türkiye'den 4 helikopter isteyen ancak alamayan dönemin Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey'in sözlerini hatırlatan Şimşirgil, o dönemden bugüne büyük bir zihniyet değişiminin yaşandığını vurguladı.

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını 44 gün süren harekatın ardından Ermenilerin elinden kurtardı. Türkiye harekat boyunca Azerbaycan'a destek vererek, dost ve kardeş ülkenin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanındaki dik duruşu, Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey'in Hocalı katliamı dönemine ilişkin sözlerini de bir kez daha gündeme getirdi. Elçibey o dönemde Türkiye'den yeterli desteği göremediklerini söylemiş, "4 helikopter istedik vermediler" demişti.

Türkiye'nin o günden bugüne nasıl geldiğini anlatan ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil zihniyet değişimine vurgu yaparak, "Hocalı katliamı sırasında Türkiye maalesef Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmadı, olamadı. İnsanlık dramının yaşandığı bir dönemde 4 tane helikopter göndermez miydi? Hatta o dönem Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimize yardım etmemiz gerekirken maalesef Ermenistan'a elektrik ve yiyecek temin etti. Ermeniler, masum sivilleri hedef alırken biz onlara yardım ettik. Azerbaycanlı kardeşlerimize yardım edemez miydik? O zaman ile şimdinin arasında zihniyet farkı var. Dünya o zamanda sağırdı şimdi de sağır. Onlar için değişen hiçbir şey yok. Türkiye bu savaşta Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olarak bir duruş sergiledi. Hocalı döneminde Türkiye'nin duyarsız kalışı maalesef bizim için utanç oldu. Bu verilen destek ile tekrar bir bütün olduk" diye konuştu.

"Türkiye prestij kazanarak çıktı"

Yurt dışı medyasında bu savaşın kazanının Türkiye olduğunu yönündeki yorumlara da değinen Şimşirgil, "Hocalı katliamı zamanında kazananın nasıl Ermenistan olmadığını arkasındaki dış güçlerin ABD'nin Fransa'nın Rusya'nın katkılarıyla kazanıldığını biliyorduk. Çünkü Ermenistan'ın buna tek başına gücü yetmezdi. O zaman tek başına kalan Azerbaycanlılar maalesef böyle bir soykırımla karşı karşıya kaldılar. Ancak şimdi güçlü Türkiye'yi arkasına alan Azerbaycanlı kardeşlerimiz, bu savaşı kazandı. Avrupalılarda bu durumdan tabi ki rahatsız oldu. Alınan bu zafer aslında hepsine bir mesaj oldu. Türkiye burada prestij kazanarak çıktı. Türk coğrafyası, Müslüman ülkeler bu durumdan memnun ve arkalarında Türkiye'nin olduğunu hissettiler. Bunu milli bilinçle karşılayıp yabancı basından değil, Türkiye'de içinde herkese yaymalıyız. Tarihi bir zaferdir bu. bu zafer Azerbaycan üzerinden kazanılmıştır. Asıl gerideki zaferin galibi Türkiye'dir İslam dünyasıdır" dedi.

"Türkiye'nin geliştirdiği silahlar dünyanın gözünü korkuttu"

Hocalı zamanındaki askeri gücümüz ile şimdiki askeri gücümüz hakkında büyük fark olduğunu vurgulayan Şimşirgil, yerli ve milli teknoloji hamlesinin meyvelerini topladığımızı söyledi. Şimşirgil, "Azerbaycan-Ermenistan savaşında Türkiye'nin yapmış olduğu askeri yardımlar dünyanın gözünü korkuttu. Denizde, karada silahlar ne kadar güçlü olursa olsun havadan İHA ve SİHA'lar hepsini etkisiz hale getirdi. Aslında dünyada savaş stratejinin de değiştiğini gösteren bir savaş oldu bu bize. Suriye'de, Libya'da bunu görmüştük ancak son halka Ermenistan savaşı oldu. Cumhurbaşkanımızın attığı yerli ve milli seferberlik ile bu günlere geldik. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesecek durumdayız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Prof. Şimşirgil 'Azerbaycan-Ermenistan savaşının galibi Türkiyedir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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