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Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Rusya'nın saldırılarının "soykırım izleri" taşıdığını söyledi

AA, Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Rusya'nın saldırılarının

Son dakika habere göre Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının "soykırım izleri taşıdığını ve cezasız kalmayacağını" söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının "soykırım izleri taşıdığını ve cezasız kalmayacağını" söyledi.

Duda, ulusa sesleniş konuşmasında, Polonya'nın, savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan yarım milyondan fazla mülteciyi kabul ettiğine değinerek "Komşularımıza nasıl destek olabileceğimiz konusunda neredeyse her gün Ukrayna Devlet Başkanı ile konuşuyorum. Millet olarak dayanışmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaştan hemen önce Kiev'i ziyaret ettiğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü hatırlatan Duda, "Bundan saatler sonra Rus birlikleri bağımsız Ukrayna'ya saldırdı, komşumuza karşı acımasız bir savaş başlattı. Bugün, Kiev'e bombalar düşüyor. Bölge sakinleri, Ukrayna ordusuyla birlikte şehirlerini savunuyorlar." dedi.

Duda, Rus ordusunun Ukrayna'da sivillere karşı suç işlediğini belirterek "Apartmanlar, okullar ve hastaneler saldırı altında. Rus birliklerinin sayısız saldırısı, soykırımın izlerini taşıyor. Yapılanların cezasız kalmayacağına ve faillerinin uluslararası mahkemeler önünde hesap vereceklerine inanıyorum." diye konuştu.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

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