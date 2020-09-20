Son Dakika | Polisten kaçış kelepçeyle son buldu
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Son Dakika | Polisten kaçış kelepçeyle son buldu

Son dakika yerel haberine göre Polisten kaçış kelepçeyle son buldu Kaza yapınca yakalanan şüpheli kendisini görüntüleyen gazeteciye 'Dayı çekme' diye tepki gösterdi Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, polisten kaçmaya çalışan plakasız motosiklet sürücüsü, bir kadının kullandığı otomobile çarpınca kelepçelenmekten kurtulamadı.

20.09.2020 01:57 | Son Güncelleme: 20.09.2020 02:17

Polisten kaçış kelepçeyle son buldu

Kaza yapınca yakalanan şüpheli kendisini görüntüleyen gazeteciye 'Dayı çekme' diye tepki gösterdi

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, polisten kaçmaya çalışan plakasız motosiklet sürücüsü, bir kadının kullandığı otomobile çarpınca kelepçelenmekten kurtulamadı. Şüpheli, kendisi görüntüleyen gazeteciye 'Dayı çekme' diye tepki gösterdi.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan plakasız motosiklet sürücüsü, sokak aralarında hızla ilerleyerek izini kaybettirmeye çalıştı. Dakikalarca süren kovalamacanın ardından Yeşilköy Caddesine çıkan motosikletli, manevra yapmak isterken kontrolünü kaybettiği motosikletiyle karşısından gelen A.B. isimli bayanın kullandığı 07 EGL 63 plakalı Renault marka otomobile çarptı.

"Dayı çekme" diye tepki gösterdi

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü K.S., kendisini takip eden polis ve bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Kelepçelenerek ekip otosuna bindirilen K.S., kendisine polisten niye kaçtığını soran gazeteciye "Benim kaçmam seni neden alakadar ediyor. Dayı çekme, kapat şunu" diyerek tepki gösterdi.

Gözaltına alınan K.S: , ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Maddi hasar oluşan her iki aracın bölgeden uzaklaştırılmasının ardından, bir süre trafiğe kapanan cadde yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika | Polisten kaçış kelepçeyle son buldu

Kaynak: İHA

IHA Editörü - OSMAN BAŞPINAR
OSMAN BAŞPINAR
IHA Editörü
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