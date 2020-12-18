Son dakika haberleri... Polis ekiplerinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi
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Son dakika haberleri... Polis ekiplerinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi

18.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:23
Son dakika haberleri... Polis ekiplerinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Edinilen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde, engelli Yiğit Bakali'nin 11'nci yaş günü, polis ekipleri tarafından hazırlanan sürprizle kutlandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, engelli Yiğit Bakali'nin 11'nci yaş günü, polis ekipleri tarafından hazırlanan sürprizle kutlandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Nadide-Sadullah Özay çiftin bakımını üstlendikleri zihin engelli Yiğit Bakali'ye Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü personeli sürpriz bir doğum günü yaptı. Polis amcalarını evin önünde bekleyen Yiğit Bakali'nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Ellerinde pasta ve hediyelerle gelen polislere sıcak bir sarılma gerçekleştiren Bakali, 11'nci yaş gününü ekiplerle kutlamanın heyecanını yaşadı.

Yiğit Bakali'nin bakımını üstlenen Nadide-Sadullah Özay çifti, bu güzel kutlama için Biga ilçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve emniyet personeline teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri... Polis ekiplerinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri... Polis ekiplerinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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