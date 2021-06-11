Son dakika haberleri... PKK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi serbest kaldı
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Son dakika haberleri... PKK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi serbest kaldı

Son dakika haberleri... PKK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi serbest kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli merkezli 5 ilde PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında HDP Van Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Mustafa Avcı'nın da aralarında olduğu 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 5 ilde PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında HDP Van Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Mustafa Avcı'nın da aralarında olduğu 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Kocaeli merkezli, Diyarbakır, Van, Tunceli, Balıkesir ve İstanbul ilinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP Van Büyükşehir Belediye eski eş başkanı Mustafa Avcı'nın da aralarında olduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 7 kişi, geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri... PKK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi serbest kaldı
Son dakika haberleri... PKK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi serbest kaldı
Son dakika haberleri... PKK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi serbest kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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