MİT buldu, Mehmetçik vurdu! PKK'nın üst düzey sorumlularından Serhat Patnos etkisiz hale getirildi
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MİT buldu, Mehmetçik vurdu! PKK'nın üst düzey sorumlularından Serhat Patnos etkisiz hale getirildi

14.10.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:38

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teşkilatının istihbaratıyla, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki üst düzey sorumlularından "Serhat Patnos" kod adlı Fuat Zengin, TSK tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT'in istihbaratıyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlularından "Serhat Patnos" kod adlı Fuat Zengin, TSK tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

NOKTA OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT'in uzun süredir yerel saha unsurları üzerinden takibe aldığı Fuat Zengin'in, PKK'nın Sincar'daki silahlı tüm faaliyetlerini sevk ve idare ettiği ayrıca Türkiye'ye yönelik eylem talimatları verdiği belirlendi. Bunun üzerine PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlularından Fuat Zengin, geçen günlerde TSK tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT buldu, Mehmetçik vurdu! PKK'nın üst düzey sorumlularından Serhat Patnos etkisiz hale getirildi

ÇOK SAYIDA EYLEMİN PLANLAYICISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Terörist Zengin'in 1993'te PKK/KCK'ya katıldığı ve çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu belirlenirken, Zengin'in etkisiz hale getirilmesinin, örgütün silahlı kadroları arasında büyük moral bozukluğu yarattığı belirtildi.

MİT buldu, Mehmetçik vurdu! PKK'nın üst düzey sorumlularından Serhat Patnos etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN: Köpekler tek tek bulunup öldürülüyor. Neymiş, , , , içeriden bilgi sızdıran fetönün itleri olmadı mı olmuyormuş. . . ermeni dölleri hepiniz öleceksiniz!!!
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