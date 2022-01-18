Son dakika haberleri! Petrol boru hattında patlama (2) - Haberler
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Son dakika haberleri! Petrol boru hattında patlama (2)

Son dakika haberleri! Petrol boru hattında patlama (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: GÜNGÖR: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki BOTAŞ petrol hattında çıkan yangın devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - GÜNGÖR: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki BOTAŞ petrol hattında çıkan yangın devam ediyor. Yangınla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Güngör, "Narlı BOTAŞ petrol hattında meydana gelen yangının söndürülmesine ifaiye ekiplerimiz 19 araçla destek veriyor. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.


Son dakika haberleri! Petrol boru hattında patlama (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Yangın, Petrol, Güncel, Haber

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