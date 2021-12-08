Son dakika haberleri: Pendik'te bir kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik E-5 Karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, otomobilden fırlayan trans birey, tır ve çekici arasında kalarak feci şekilde can verdi. 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 00.15 sıralarında E-5 Karayolu Pendik Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 DHZ 427 plakalı tır, önünde oluşan trafikten dolayı yavaşladı. Bu sırada aşırı hızlı olduğu belirtilen 28 AS 302 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çarptı. Arkadan gelen 10 AGK 987 plakalı çekici ise önünde kaza yapan otomobile ve tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan trans birey Cüneyt Çiftçi, otomobilden fırlayarak tır ve çekici arasında sıkışıp feci şekilde can verdi. Otomobilin sürücüsü ile çekicide bulunan 2 kişi de yaralandı.

1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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