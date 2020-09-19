11'inci kattaki evinin penceresini silerken düşen kadın öldü
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11'inci kattaki evinin penceresini silerken düşen kadın öldü

Adana'da 14 katlı bir apartmanın 11'inci katındaki evinin penceresini silmek isteyen 2 çocuk annesi kadın dengesini kaybederek düştü. Beton zemine çakılarak hayatını kaybeden kadının polis eşi olduğu öğrenildi.

19.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:13

Adana'da 11'inci kattaki evinin penceresini silmek isteyen 38 yaşındaki kadın dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. İki çocuğunu öksüz bırakan kadının polis eşi olduğu öğrenildi.

SANDALYEYE ÇIKTI, DENGESİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis eşi Ülfet Yıldız (38), 11'inci kattaki evinin penceresini silmek için sandalyeye çıktı. Bir süre camı silen genç kadın, daha sonra dengesini kaybedip elindeki temizlik beziyle birlikte apartmanın terasındaki beton zemine düştü.

11'inci kattaki evinin penceresini silerken düşen kadın öldü

KOMŞULAR GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Sesi duyan apartman sakinleri camdan dışarı baktıklarında kadının yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerine gelen polis, kadının ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Komşuları, yaşanan kaza karşısında şok oldu. Kadının cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

11'inci kattaki evinin penceresini silerken düşen kadın öldü
11'inci kattaki evinin penceresini silerken düşen kadın öldü

Kaynak: İHA

IHA Editörü - FATİH KEÇE
FATİH KEÇE
IHA Editörü
Haber Yorumları (2)
ADSIZ: İYİKİ EVDE ERKEK YOKMUŞ YOKSA SUÇLU OLACAKTI.
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YAZIK DEĞİL Mİ: ablalar bırakın camın dışı kirli kalsın, yağmur vs götürür pisliği
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 11:32:43. #1.15#
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