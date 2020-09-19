11'inci kattaki evinin penceresini silerken düşen kadın öldü Adana'da 14 katlı bir apartmanın 11'inci katındaki evinin penceresini silmek isteyen 2 çocuk annesi kadın dengesini kaybederek düştü. Beton zemine çakılarak hayatını kaybeden kadının polis eşi olduğu öğrenildi.

Adana'da 11'inci kattaki evinin penceresini silmek isteyen 38 yaşındaki kadın dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. İki çocuğunu öksüz bırakan kadının polis eşi olduğu öğrenildi.

SANDALYEYE ÇIKTI, DENGESİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis eşi Ülfet Yıldız (38), 11'inci kattaki evinin penceresini silmek için sandalyeye çıktı. Bir süre camı silen genç kadın, daha sonra dengesini kaybedip elindeki temizlik beziyle birlikte apartmanın terasındaki beton zemine düştü.

KOMŞULAR GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Sesi duyan apartman sakinleri camdan dışarı baktıklarında kadının yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerine gelen polis, kadının ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Komşuları, yaşanan kaza karşısında şok oldu. Kadının cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA